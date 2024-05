Ravenna, travolto dal macchinista non abilitato. Per il grave infortunio sul lavoro al porto, facchino si accontenta di 7.500 euro

Un infortunio mai trapelato alle cronache, passato in sordina nel triste bilancio degli incidenti sul lavoro, in costante aumento in provincia di Ravenna nell’ultimo triennio. E’ accaduto l’11 luglio del 2022 al porto bizantino. Terminal Setramar. Qui, un operaio all’epoca 32enne di origine senegalese fu soccorso con il cranio fratturato, colpito da un cestello manovrato da un collega che non aveva l’abilitazione. Vivo per miracolo, con una prognosi di 53 giorni. Il risarcimento, appena 7.500 euro. Meno di un banale incidente stradale dalle conseguenze tutto sommato modeste. Si è accontentato. Motivo per il quale non parteciperà come parte civile al processo che prenderà il via oggi davanti al giudice Michele Spina e che vede in qualità di imputato l’amministratore unico della Europa System, azienda che aveva in subappalto i lavori di movimentazione materiali per conto della ditta portuale.

