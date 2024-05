Ravenna. Travolta in bici da un’auto mentre torna dal lavoro

Stava tornando a casa dopo una giornata di lavoro in uno stabilimento balneare quando è stata travolta da una Fiat 500 sotto cui la due ruote si è incastrata per poi essere trascinata per una quarantina di metri: è successo intorno alle 18.30 a Marina Romea, in viale Italia. Sul posto si sono subito portati gli agenti della Polizia locale di Ravenna e i carabinieri, oltre ai soccorsi del 118, intervenuti con un’elimedica per trasportare la giovane, una 19enne di Porto Corsini, all’ospedale Bufalini di Cesena con codice di media gravità. La ragazza è sempre rimasta vigile e non sarebbe in pericolo di vita.