Ravenna. Trasferisce 3 milioni di euro in Nigeria: chiesto il processo, ma viene prosciolto

In tre anni ha spedito dal proprio conto corrente italiano al proprio Paese quasi tre milioni di euro. Non stiamo parlando di chissà quale azienda dai solidi profitti, ma di un uomo di origine nigeriana all’epoca dei fatti 33enne. E proprio gli anni in cui dalle sue tasche sono traghettate cifre per un totale a sei zeri hanno rivestito un certo peso nell’esito dei guai in cui è incappato quando gli accertamenti fiscali hanno fatto luce sui denari da lui movimentati. Perché l’accusa di avere svolto illegalmente dal 2015 l’attività di money transfer senza la necessaria autorizzazione è caduta per prescrizione. Così pochi giorni fa lo straniero è stato prosciolto dal giudice per l’udienza preliminare Corrado Schiaretti, che ha dichiarato prescritto il reato contestato.

I soldi degli amici

Le attenzioni della Procura sugli introiti incassati dall’uomo si sono concentrate in tre anni in particolare, il 2015, il 2016 e il 2017. A destare particolari sospetti era proprio il flusso di denaro che lo straniero era in grado di maneggiare. Nel suo conto corrente arrivavano bonifici a profusione, tali da portare le entrate solo nel primo anno a 1.171.541 euro. Secondo l’accusa l’imputato percepiva provvigioni per il servizio di trasferimento denaro. D’altra parte tra controllo delle finanze e bonifici ai destinatari, il “lavoro” deve essergli costato tempo. E così anche nei successivi due anni. Per l’esattezza, 1.188.875 euro in uscita nel 2016 e 590.026 euro nel 2017. In tutto, avrebbe trasferito in Nigeria ben più di quanto ricevuto in quei tre anni, con una differenza di circa 33mila euro.

I destinatari

La ricostruzione fatta nel corso delle indagini ha permesso di verificare quanti bonifici siano stati incassati dal titolare del conto corrente, e quanti a sua volta ne abbia disposti verso destinatari del continente africano. Secondo quanto contestato sarebbero state diverse persone in Italia ad affidargli risparmi e guadagni affinché poi lui li girasse nel paese natale. Di fatto un’attività di money transfer priva della prescritta autorizzazione, pure evitando la tassazione prevista e regolamentata dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.

L’esito in tribunale

Gli accertamenti hanno infine portato, nell’ottobre dell’anno scorso, alla richiesta di rinvio a giudizio, e infine all’udienza preliminare di ieri davanti dal gup. In difesa del 42enne, l’avvocato Monia Socci aveva sostenuto che la sua attività non rientrasse nell’ambito di alcuna attività criminale finalizzata a traghettare all’estero proventi di guadagni illeciti, ma si trattasse più semplicemente di favori fatti ad amici e connazionali. A rovinare il meccanismo è stato probabilmente il passaparola. Ma i guai con la giustizia si sono chiusi definitivamente nei giorni scorsi, alla luce della prescrizione.