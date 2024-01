Ravenna. Trancossi nuova segretaria Cgil provinciale

RAVENNA. Manuela Trancossi è la nuova segretaria generale della Cgil della provincia di Ravenna. Oggi l’elezione durante l’assemblea generale del sindacato nella sede di Legacoop Romagna, alla presenza del segretario regionale Massimo Bussandri. Trancossi prende il testimone da Marinella Melandri recentemente eletta all’interno della segreteria confederale della Cgil, così come le congratulazioni da parte del sindaco Michele De Pascale, «certo che non mancheranno le occasioni di collaborazione, nel solco del costruttivo confronto che ha da sempre caratterizzato i rapporti tra Cgil, Comune e Provincia».

Il primo cittadino ringrazia anche Melandri «per l’ottimo lavoro svolto in questi anni, caratterizzato da un positivo dialogo, dall’impegno nella concertazione con tutte le forze economiche e sociali e dalla ricerca costante dell’unità sindacale”. Per il territorio, conclude, “sono stati anni molto difficili, in particolare per il mondo del lavoro, e le sue competenza ed energia sono state un valore importante non solo per la sua organizzazione, ma per tutto il territorio provinciale».

Trancossi ha iniziato la sua attività di sindacalista a metà degli anni Novanta come delegata della Cgil all’interno delle aziende artigiane. Nel 1998 è diventata funzionaria all’interno della Filtea e nel 2004 è passata ai chimici della Filctem. Nel 2010 si è trasferita a Roma dove ha ricoperto un incarico nazionale, all’interno della Filctem, fino al 2015, anno in cui è tornata a Ravenna ed è stata eletta nella segreteria confederale della Camera del lavoro.