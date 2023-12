Ravenna: tra le eutanasie del dottor Guerra il cane “ucciso due volte”

Due cagne dello stesso proprietario soppresse lo stesso giorno. Poi c’è Max, un cane ucciso due volte. Un caso più unico che raro il primo; decisamente assurdo il secondo. Sono due paradossi emersi spulciando fra le carte del dottor Mauro Guerra, il veterinario di Sant’Antonio 49enne sotto accusa per vari reati connessi alla sua professione, fra tutti le eutanasie effettuate su richiesta dei clienti, senza seguire le corrette procedure e senza effettuare prima una diagnosi degli animali sottoposti a iniezione letale. A ripercorrere uno ad uno i punti cruciali dell’inchiesta, ieri davanti al giudice Piervittorio Farinella, è stato il brigadiere capo Rossano Tozzi, tra gli investigatori dei carabinieri del Reparto operativo Soarda, che hanno condotto le indagini avviate nel 2020 e coordinate dal sostituto procuratore Marilù Gattelli. Una deposizione durata ore ed ore la sua, iniziata proprio sul fulcro delle contestazioni che gli sono costate la radiazione dall’albo: le eutanasie.

I cani soppressi

Ecco la premessa. «Per essere sottoposto a eutanasia un cane dev’essere terminale». E qui il primo scoglio: «Nell’ambulatorio del medico non c’erano le cartelle cliniche dei cani portati a morte, non c’erano né documentazione, né consenso informato dei proprietari». Così, il tentativo di ricostruire le “punture” eseguite dal medico, gli investigatori hanno messo mano al suo telefono. Qui sono sbucate le chat di whatsapp dove erano alcuni degli stessi proprietari a proporre la soppressione del proprio animale. Messaggi, va detto, che in certi casi lasciano trapelare l’apprensione che gli stessi padroni avevano per il proprio animale domestico. Che male vederli soffrire: e allora ecco i messaggi mandati al veterinario di fiducia, a qualsiasi orario o giorno della settimana. “Non possiamo praticargli la puntura?”. E’ accaduto a Totò, Filia, Kia, Ronnie. E appunto a Max, soppresso due volte, stando alle dichiarazioni del dottore, il 29 settembre 2020 e il 7 ottobre, il giorno dopo il sopralluogo che portò gli inquirenti a trovare la carcassa nel congelatore dell’ambulatorio. Così come le due cagne dello stesso proprietario fatte morire lo stesso giorno, «caso che nella statistica non si è mai visto», ha puntualizzato il teste ricordando che «è il veterinario che detta i tempi dell’eutanasia al proprietario e non il contrario, per l’esigenza di sopprimere l’animale dev’essere comprovata». E invece no. «Di tutti questi cani non c’è certificazione alcuna di pregresse analisi, cartelle cliniche o altro».

Tanax, ketamina e fiale fai da te

Corposo il capitolo dei medicinali. A partire dal Tanax, farmaco killer consegnato dall’Ausl, reperito in «grandissima quantità (19 flaconi, ndr) senza un corrispondente quantitativo di analgesici o sedativi». Risulterebbe dal registro degli stupefacenti, obbligatorio per legge, ma trovato dagli inquirenti solo relativamente l’ultimo periodo: sfogliandolo, «è emerso un gran caos, perché le voci di carico segnavano solo l’acquisto di Ketamina, non associate alla documentazione relativa la provenienza, la spesa e il quantitativo». I dubbi, come è noto, riguardano sia il numero delle soppressioni che le modalità. Fatti i conti, Guerra avrebbe avuto Tanax per sopprimere 2.666 chili di animali.

Considerato che in due anni, tra il 2019 e il 2020, risulta abbia conferito 600 chili di carcasse, mancano all’appello circa «2000 chili di animali potenzialmente uccisi con tutto quel quantitativo», ma di cui non c’è alcuna traccia. Tra quelle smaltite regolarmente in una consegna da 120 chili, ci sarebbe anche la carcassa di Balto, il labrador affidato al veterinario dalla polizia locale il 19 agosto del 2020 e soppresso la sera stessa, episodio che oltre a dare il via all’intera inchiesta è costata l’accusa di soppressione di animali anche nei confronti dell’ex direttrice del carcere di Ravenna, Carmela De Lorenzo e del marito, proprietari dell’animale (il processo con rito abbreviato è tuttora pendente).

Ormai note le contestazioni relative le condizioni della clinica, che oltre a «tanfo e sporco, strumenti chirurgici e parti organiche lasciati ovunque», era allestito con «cucina, lavandino, mobilio di casa che non dava l’impressione di trovarsi in un ambulatorio». Durante il sopralluogo ecco spuntare, fra medicinali scaduti, i farmaci fai da te. Come le fiale della profilassi, sporzionate e rivendute con etichette stampate in casa, che hanno aggiunto all’elenco delle accuse anche quella di esercizio abusivo della professione di farmacista. Stesse fialette utilizzate per confezionare la propoli prodotta da Guerra, e custodite fra polvere e animali, in una «mancanza di igiene assoluta». Costo per il prodotto, 5 euro, come riferito sempre via messaggio dall’imputato a una cliente dandole appuntamento per la consegna, “Te la do tra una visita e l’altra”.