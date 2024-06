La XVIII edizione del festival diffuso Burattini alla riscossa arriva al Coja Blue di Casalborsetti, dove, domani alle 21.15, protagonisti saranno I Burattini di Massimiliano Venturi con lo spettacolo “I burattini della tradizione”. L’ingresso è sempre gratuito, gli spettacoli sono adatti a un pubblico dai 3 anni in su. Sempre al Coja Blue è già in programma un nuovo appuntamento per venerdì 21 giugno (ore 21.15) di Casalborsetti con I Lillipuziani in Il varietà della magia