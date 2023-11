Ravenna, tornano a casa sei mesi dopo l’alluvione e invitano a cena i loro angeli del fango

Sei mesi fuori casa, devastata dall’alluvione. All’interno, tutto da buttare. Svuotarla sarebbe stato impossibile, così come la speranza di rientrarci, se non fosse stato per decine di volontari che lo scorso maggio sono diventati gli angeli del fango del signor Corrado e della signora Bruna.

Per ringraziarli, hanno offerto una cena a tutti. Una serata conviviale che si è tenuta venerdì scorso al centro ricreativo di via Don Carlo Sala, grazie allo Spazio 104 Insieme.

