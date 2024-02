Ravenna. Torna il manoscritto classense prestato a San Francisco

RAVENNA. È stato una delle opere in esposizione oltreoceano per la mostra “Botticelli Drawings”, organizzata dal Legion of Honor al Fine Arts Museums of San Francisco. Conclusa la mostra e il prestito, il manoscritto classense n. 143, F. Petrarca, Canzoniere e Trionfi, del XV secolo, è ora rientrato in Biblioteca Classense. Nel percorso espositivo dedicato ai disegni del maestro italiano, curato da Furio Rinaldi, del Dipartimento disegni e stampe del museo americano, il manoscritto della biblioteca ravennate “ha segnato- spiega l’amministrazione- un punto importante per lo studio della vita professionale e dell’evoluzione artistica di Botticelli”.

La mostra di San Francisco ha presentato opere raramente viste e recentemente attribuite e ha offerto uno spaccato inedito del lavoro di Botticelli, “è stata un grande successo- prosegue la nota istituzionale- come testimoniano tra l’altro le recensioni del New York Times (che ha anche inserito il catalogo tra i migliori libri d’arte del 2023), del Wall Street Journal, del The Guardian e del Burlington Magazine, tra le più autorevoli e note riviste di settore”. Oltre alla Classense, numerose sono state le istituzioni internazionali che hanno prestato opere per l’iniziativa del Legion of Honor: gli Uffizi, la Galleria Borghese, il Louvre, il British Museum e la National Gallery di Londra, l’Ashmolean Museum di Oxford e il Rijksmuseum di Amsterdam. Infine, il 12 febbraio, giorno dopo la chiusura ufficiale della mostra, si è tenuto il “Botticelli Drawings Study Day”, durante il quale un gruppo ristretto di curatori, conservatori ed esperti si sono intrattenuti in presentazioni e discussioni sulle opere esposte. Per la Biblioteca Classense erano presenti la conservatrice Floriana Amicucci, che ha parlato del manoscritto ravennate, ed Eloisa Gennaro, responsabile della Biblioteca storica.