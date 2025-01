Ravenna, topi in aumento. “Colpa della raccolta dell’umido”

Si torna a parlare del legame tra l’aumento dei topi in città, un caso sollevato tempo fa dal Corriere Romagna, e la raccolta differenziata dell’umido. Stavolta la segnalazione arriva arriva da Rosanna Biondi, ex consigliera comunale della Lega e oggi esponente di Lista per Ravenna, che evidenzia un problema crescente in molte zone della città: la presenza di topi, anche di grosse dimensioni, legata a suo dire alla raccolta porta a porta dei rifiuti. «Da quando è in atto questo sistema, si è diffusa in molte parti del territorio urbanizzato una presenza di topi mai verificatasi in precedenza», dichiara Biondi.

La causa principale, secondo la ex consigliera, sarebbe una gestione non sempre puntuale dei rifiuti organici. «La raccolta non di rado carente provoca la permanenza su strada di sacchetti e contenitori spesso traboccanti. Inoltre, Hera utilizza cassonetti con varchi facilmente accessibili e comunque numericamente insufficienti, fornendo ai topi una fonte inesauribile di cibo».

Biondi sottolinea come il fenomeno non possa essere sottovalutato, definendolo un’emergenza a tutti gli effetti. «Con le loro deiezioni, i topi contaminano l’ambiente, contribuiscono al degrado urbano e producono danneggiamenti, a volte anche agli impianti elettrici. Essendo molto agili, risalgono le grondaie e passano attraverso fessure di soli 6/7 centimetri, riuscendo a entrare nelle case anche ai piani sopraelevati.»

La preoccupazione riguarda anche i rischi per la salute pubblica. «Come noto da secoli, questi roditori rappresentano una minaccia per la salute umana, essendo veicolo di infezioni, particolarmente attraverso i gatti con la toxoplasmosi» aggiunge.

Alcune zone di Ravenna avrebbero già richiesto interventi straordinari. «Già in alcune parti della città è stato necessario effettuare delle derattizzazioni, ma ora sono indispensabili interventi più ampi, perché il fenomeno aumenta in maniera esponenziale». Biondi evidenzia come quartieri vicini a servizi pubblici essenziali siano particolarmente colpiti: «La zona di via Maggiore e delle strade laterali, dove hanno sede gli uffici territoriali del Comune, i servizi sociali e una scuola dell’infanzia, è in queste condizioni».

La testimonianza personale di Biondi aggiunge un ulteriore elemento di gravità alla segnalazione: «Essendo la mia abitazione nei pressi, il mio gatto rientra ripetutamente nel cortile con topi in bocca. Molta gente invoca il ritorno ai cassonetti o, in ogni caso, interventi che rimuovano le cause all’origine di questa invasione».