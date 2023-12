Ravenna, Tir in fiamme: via Romea chiusa a Casalborsetti

Incendio prima dell’alba e via Romea chiusa all’altezza di Casalborsetti, poco prima del “bar dei camionisti”. Verso le 4.15 della notte appena trascorsa, la sala operativa del Comando di Ravenna è stata allertata per un incendio ad un autoarticolato polacco che procedeva in direzione Nord. Sul posto sono intervenute due squadre del Comando di Ravenna con il supporto di una squadra del distaccamento di Comacchio, presenti sul posto i Carabinieri, la viabilità per entrambi i sensi di marcia è stata temporaneamente chiusa. Il Tir trasportava coils e i vigili del fuoco sono stati allertati da un altro camionista di passaggio che notava il conducente dell’autoarticolato mentre cercava invano di staccare la motrice, poi anch’essa invasa dalle fiamme. In attesa di liberare la strada, è stata istituita la deviazione obbligatoria verso Mandriole per chi proviene da Venezia e in seguito la marcia a senso unico alternato.