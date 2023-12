Ravenna, testamento falsificato: sotto accusa l’ex politico Bazzoni

Un ricco bancario defunto, un ex politico, un cospicuo prestito e un misterioso testamento scritto a matita. Ecco serviti gli elementi portanti del processo che vede imputato Gianguido Bazzoni, ex consigliere regionale di Forza Italia. È accusato di aver falsificato le ultime volontà dell’amico Luigi Pini, funzionario di banca molto conosciuto nella Bassa Romagna e scomparso il 7 giugno del 2021. Dopo la morte sarebbe emerso il documento, un manoscritto datato 9 ottobre 2020 che in pratica svincola tutti i debitori dal restituire quanto ricevuto. Fatta la somma, si parla di quasi 400mila euro, oltre la metà dei quali - per l’esattezza 218mila euro - prestati a Bazzoni. Contro di lui punta il dito la figlia del bancario, Patrizia Pini, sentita ieri nel corso del processo davanti al giudice Cosimo Pedullà. Non solo disconosce la grafia del padre nel testamento, ma servendosi di una propria consulenza grafologica, non ha dubbi che a scriverlo sia stato il politico, all’epoca molto vicino al genitore, almeno fino a quando quest’ultimo non lo sollecitò a restituire quanto prestato.

I sospetti

Tante le anomalie rilevate dalla figlia del defunto, costituitasi parte civile con l’avvocato Stefano Spinelli. La prima: «Mio padre soffriva di problemi respiratori, ma era assolutamente lucido. La primavera prima che morisse gli chiesi se aveva fatto testamento o se avesse intenzione di farlo, e mi rispose di no». Dopo il lutto improvviso passano circa due mesi, e il 2 agosto arriva la mail di un avvocato: «Mi comunicò che si sarebbe tenuta l’apertura del testamento dal notaio. Io non ne sapevo nulla». Ed eccolo il documento contestato, recapitato all’avvocato apparentemente tramite posta ordinaria, ma con un francobollo senza timbro postale. Quanto al contenuto, «Era scritto a matita, e mio padre non scriveva nulla a matita. Per intenderci, anche gli auguri di Natale li mandava con raccomandata con ricevuta di ritorno. Ma soprattutto, quella non era la sua grafia. C’erano poi errori “Cottignola”, il codice fiscale sbagliato, mancava il nome della moglie di mio fratello, impensabile per mio padre, che era molto preciso». Ma soprattutto le ultime volontà del genitore, che disponeva la remissione del credito da 218mila euro vantato nei confronti dell’ex politico, al quale donava anche praticamente «metà del patrimonio», comprensivo di un fondo.

La richiesta di saldare i conti

In aula, la figlia del bancario mette in chiaro le cose: «Sono una attenta osservatrice». Ecco spiegato il perché dei sospetti orientati subito su Bazzoni. «Con mio padre aveva una frequentazione giornaliera, gli teneva la contabilità, spesso stava con lui in ufficio tutto il giorno». Sarebbe stato lo stesso funzionario in pensione a confidarle di avere prestato denaro all’ex consigliere regionale circa «tre anni prima di morire», e di avergli chiesto nel 2021 di saldare quanto dovuto. «Da quel momento si è fatto di nebbia, ha smesso di rispondere al telefono e non si è più visto in ufficio. Per il mio papà era un cruccio, perché non capiva che cosa fosse successo».

Sono tutti elementi che hanno portato la parte offesa, una volta visto il testamento, a mettere mano ai documenti presenti nell’ufficio del padre defunto. Tra questi, oltre a vari manoscritti del padre, avrebbe trovato anche altri fogli scritti questa volta da Bazzoni. Tutto affidato a due consulenze grafologiche per poi allegare l’esito all’esposto finito nei tavoli della Procura.

La difesa

L’ex consigliere regionale non sarebbe tuttavia l’unico debitore “graziato” dal testamento. A beneficiarne sarebbero stati numerosi altri soggetti, con cifre di vario calibro, chi 2.500 euro, chi 4mila, 20mila, 70mila, 100mila. Ma nessuno dei soggetti menzionati ha accettato l’eredità. Sarebbe emerso questo dalle domande dell’avvocato Alessandro Giovanni Vallese, difensore dell’imputato, che ha presentato pure due assegni a firma del proprio assistito, intestati al funzionario e alla figlia, ma disconosciuti da quest’ultima. «Conveniamo con la falsità del testamento, di cui nessuno, incluso l’imputato, intende avvalersi - dichiara il legale - ma contestiamo l’attribuzione esclusiva di essa al dottor Bazzoni e ci riserviamo di approfondire ogni ulteriore questione attinente all’eventuale esigibilità di somme di denaro risalenti a precedenti rapporti economici tra le parti».

Il processo, ora entrato nel vivo, vedrà il confronto fra i consulenti di parte nella prossima udienza, fissata per fine febbraio.