Una tentata rapina ai danni dell’ufficio postale di Coccolia è stata messa a segno nella mattinata di mercoledì 19 giugno da alcuni uomini armati di pistola. Il gruppo di rapinatori si è poi dileguato rapidamente. Sul posto i carabinieri per le prime indagini, con le ricerche dei fuggiaschi che sono in corso in tutta la zona.