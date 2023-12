Ravenna, tariffe gas e luce per popolazioni alluvionate: il link da consultare per le agevolazioni

Arera, Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ha recentemente deliberato nuove disposizioni urgenti in materia di agevolazioni tariffarie a favore delle popolazioni maggiormente colpite dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dall’1 maggio 2023 (per energia elettrica, gas, servizi idrico e di gestione dei rifiuti urbani in relazione ai mesi da maggio a ottobre; per quanto riguarda il comune di Ravenna va però ricordato che le imprese e le famiglie colpite dall’alluvione sono già state esentate dal pagamento dell’intera Tari, tassa sui rifiuti, 2023). Per tutti i dettagli sulle agevolazioni stesse, sui requisiti necessari e sulle modalità di richiesta si rimanda alla delibera completa, pubblicata sul sito di Arera al link https://www.arera.it/atti-e-provvedimenti/dettaglio/23/565-23

I gestori dei diversi servizi sono inoltre tenuti – secondo quanto recita la delibera stessa – a informare i loro clienti, anche attraverso la pubblicazione sui loro siti della modulistica necessaria a presentare le richieste di agevolazione.