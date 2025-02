Ravenna, tangenziale: da venerdì 14 febbraio doppio senso di marcia verso Cesena, apre lo svincolo di via Savini

Al via a Ravenna una nuova fase di interventi nell’ambito dei lavori Anas di ampliamento della strada statale 16 “Adriatica” nel tratto noto come ‘Tangenziale di Ravenna’. La nuova fase degli interventi prevede il completamento dei lavori per la deviazione del Canale Drittolo posto al km 148,918 e delle opere per l’allargamento della sede stradale e di rifacimento della pavimentazione.

A partire da domani, venerdì 14 febbraio, si provvederà al ribaltamento dell’attuale configurazione, attuando la chiusura della carreggiata in direzione Ferrara tra il km 148,700 ed il km 149,120 con contestuale istituzione del doppio senso di circolazione in carreggiata opposta (direzione Cesena).

A partire dalla stessa data verranno aperte al traffico e le rampe interne e la nuova complanare dello svincolo di via Savini, che sarà pertanto fruibile, in modalità di cantiere, nella sua configurazione definitiva. Al contempo, verrà ridotto il restringimento della carreggiata in direzione Ferrara tra il km 150,240 e il km 149,800 circa.

L’intervento - che riguarda il primo Stralcio funzionale di 1,45 km, per un importo dei lavori di circa 15 milioni di euro – rientra nel più ampio progetto di riqualificazione della SS 16 “Tangenziale di Ravenna”.