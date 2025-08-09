Ravenna, “stop ai rapporti commerciali con Israele”: presidio al porto VIDEO

“Basta complicità. Stop ai rapporti commerciali tra l’Autorità Portuale di Ravenna e le aziende israeliane coinvolte nel genocidio a Gaza”. Questa mattina circa 100 persone si sono radunate in un presidio davanti all’Autorità Portuale di Ravenna. Il presidio è organizzato da Slai Cobas, assieme alla Rete studenti4Palestine di Ravenna. In una nota, Slai Cobas sostiene: “Rafael Advanced Systems, che opera al Porto di Ravenna, è una delle aziende presenti nel rapporto di Francesca Albanese, relatrice speciale delle Nazioni Unite sui territori palestinesi occupati, che denuncia le responsabilità delle aziende di armi, tra cui anche l’italiana Leonardo, nel genocidio a Gaza. Il Porto di Ravenna è un importante snodo di traffici verso il Medio Oriente, solcato dalle navi della compagnia israeliana Zim in modo regolare. Dopo il carico di componenti di cannoni diretto a Israele e sequestrato lo scorso febbraio, Weapon Watch ha riferito di un nuovo carico di munizioni partito da Ravenna il 30 giugno e diretto ad Haifa”.