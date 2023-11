Ravenna, stanziati i fondi per acquisire l’Ortazzo. Contestata la vendita

Per la Regione, il Comune e l’Ente Parco del Delta del Po la vendita dell’Ortazzo e Ortazzino da privato a privato per 580mila euro, stipulata nel mese di marzo è avvenuta «senza che fosse concesso il diritto di prelazione all’ente stesso». Per questo ora arriva uno stanziamento di 437mila euro per l’acquisizione delle aree a maggiore tutela ambientale, la A e la B, con l’intenzione futura di arrivare anche alla C, che ha meno vincoli.

Si tratta di una cifra molto inferiore a quanto stabilito nel contratto preliminare di vendita nel mese di settembre tra la nuova proprietà, la Cpi Real Estate Italy e la società Gobbino del grande gruppo ortofrutticolo ferrarese Mazzoni, per un milione e 60mila euro, a fronte di 478 ettari. Ma non è su questa seconda vendita che gli enti pubblici coinvolti vogliono intervenire, bensì sulla prima con un’azione di riscatto e quindi una causa civile. Per l’acquisizione del sito con la maggiore biodiversità ambientale in ambito costiero la Regione destina 255mila euro, 95mila il Comune e 87mila l’Ente Parco. In una nota congiunta si legge che l’area C, quella più prossima all’abitato di Lido di Classe, con usi in parte agricoli (per la quale gli ambientalisti chiedono il passaggio in zona B) «non può per legge essere oggetto di prelazione». Il preliminare di vendita tra privati vincola la buona riuscita dell’accordo al fatto che il Parco non eserciti la prelazione o il diritto di riscatto sulla precedente vendita di marzo, circostanza che complica ancor più la questione.

Il riscatto

Per il sindaco Michele De Pascale rimane ferma la volontà di acquisire anche l’area C. Quanto all’azione di riscatto il primo cittadino avverte: «Auspichiamo che i soggetti protagonisti della vendita, avvenuta senza il rispetto dei diritti di prelazione del Parco, comprendano che l’azione è totalmente corretta. E ci auguriamo quindi che si possa al più presto acquisire la proprietà pubblica dell’intera area, aumentando sia i livelli di tutela che di valorizzazione ai fini naturalistici». E ancora: «Riguardo ad alcune dichiarazioni uscite nei giorni scorsi, tengo a precisare che, nel pieno rispetto della legge, il Parco sta azionando il proprio diritto di riscatto sulla vendita già avvenuta e ai valori ad essa riferiti. Qualsiasi ulteriore vendita che la proprietà dovesse tentare, non avrebbe alcun effetto poiché il riscatto viene esercitato dal Parco in riferimento alla prima vendita, non su futuri altri atti di cui al momento non abbiamo conferma e che non produrrebbero alcun effetto».

Le reazioni

Dopo il botta e risposta agostano tra Regione e Parco sulla mancata acquisizione pubblica dell’area naturale per mancanza di risorse, ora arriva l’apprezzamento dell’assessora regionale ai Parchi e forestazione Barbara Lori ed esprime soddisfazione per l’accordo la presidente del Parco Delta del Po, Aida Morelli. Per la consigliera regionale di Europa Verde Silvia Zamboni si tratta di una vittoria a metà per il «tardivo esercizio di prelazione da parte dell’ente Parco che verrà esercitato solo sulle aree A e B, lasciando in mani private l’area C».