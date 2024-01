Ravenna, sport giovanile e contributi: come presentare la domanda

Da oggi, lunedì 8 gennaio, è possibile presentare domanda per richiedere un contributo relativo all’attività sportiva di propri figli o figlie. Si tratta di un’opportunità che l’Amministrazione di Ravenna offre, da diversi anni, per incentivare e sostenere la pratica dello sport tra i giovani e le giovani come strumento di inclusione, socializzazione, benessere e per consentire un sano e completo sviluppo psico-fisico. Un aiuto per agevolare le famiglie nel sostenere le spese come le iscrizioni e la frequenza ai corsi.

L’avviso pubblico, con tutte le informazioni e la modulistica, è consultabile al seguente link, sul sito del Comune di Ravenna https://bit.ly/47lBnDC

Le domande potranno essere presentate entro le 12 di venerdì 8 marzo 2024. “Con questo provvedimento desideriamo sostenere le famiglie che affrontano con difficoltà le spese sportive dei propri figli – dichiara l’assessore alle Politiche sociali Gianandrea Baroncini –, nella consapevolezza che praticare sport è importante per lo sviluppo psico-fisico, per la socializzazione e per l’acquisizione di stili di vita sani e corretti fin da giovani. Inoltre, cosa molto importante, il bando negli anni si è rivelato uno strumento molto utile alle famiglie e alle società sportive per quanto riguarda l’inclusione e il contrasto alla dispersione sportiva di base”.

I requisiti

Per accedere al contributo occorre essere in possesso dei seguenti requisiti: famiglie con figli minori, di età compresa fra i 6 ed i 18 anni (il contributo verrà riconosciuto fino al compimento del 18° anno di età) con Isee fino a 15mila euro; residenza nel Comune di Ravenna da almeno 12 mesi all’atto di presentazione dell’istanza; iscrizione e pratica di una disciplina sportiva nell’anno sportivo 2023/2024 per la durata di almeno 4 mesi.

Il contributo, per ciascun minore interessato, sarà di 150 euro se il giustificativo o la somma dei giustificativi di spesa presentati sarà pari o superiore a tale cifra. Se la somma delle spese giustificate risulterà inferiore a 150 euro, l’ammontare del contributo sarà pari a tale somma. Per ciascun nucleo familiare non potrà essere erogata una somma di contributo superiore a 400 euro. Il Comune procederà alla formulazione della graduatoria fino ad esaurimento delle risorse disponibili, quantificate in 40mila euro.

Le domande vanno redatte da uno dei genitori o da chi esercita la responsabilità genitoriale.

Sono ammesse due distinte modalità di presentazione delle domande:

- invio della domanda e della relativa documentazione all’indirizzo email bandosport@comune.ra.it

- presentazione della istanza cartacea e relativa documentazione, già compilata, sottoscritta e corredata dalla copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore, nella sede del Servizio sociale associato, via Massimo d’Azeglio n. 2, Ravenna – (punto di accoglienza al piano terra - dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12.30).

Alla domanda devono essere allegati, a pena di esclusione: copia di un documento di identità del dichiarante, in corso di validità; documentazione rilasciata dalle associazioni/società sportive attestante l’effettiva iscrizione ai corsi/attività e l’avvenuto pagamento delle relative quote di iscrizione e frequenza. Le domande incomplete o non riportanti tutti i dati richiesti saranno escluse.

In caso di identico valore Isee, si procede in ordine alla data di arrivo della domanda, desumibile dal protocollo. Si precisa che per ogni nucleo familiare può essere presentata un’unica domanda.

Per la eventuale richiesta di informazioni scrivere a bandosport@comune.ra.it