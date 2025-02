Ravenna, spaccio di eroina: arrestato 40enne e procedura di espulsione avviata

Ieri pomeriggio la Polizia di Stato di Ravenna ha proceduto all’arresto di un cittadino straniero per cessione di sostanza stupefacente. Nella zona sud della città veniva notato uno scambio tra un uomo ed una donna che si passavano rapidamente qualcosa tra le mani: quest’ultima, subito fermata dai poliziotti, veniva colta in possesso di diversi grammi di eroina.

Pertanto, gli agenti provvedevano immediatamente a bloccare il presunto spacciatore, un quarantenne di origine tunisina con alcuni precedenti e solito frequentare le zone limitrofe alla stazione ferroviaria; nelle tasche dei pantaloni aveva oltre 600 euro in banconote da piccolo taglio di cui non sapeva giustificarne la provenienza. In considerazione delle circostanze, veniva tratto in arresto in attesa dell’udienza di convalida mentre l’acquirente veniva segnalata alla locale Prefettura quale assuntrice.

All’esito dell’udienza di convalida gli è stata applicato il divieto di dimora nel comune di Ravenna. In considerazione della pericolosità sociale e della permanenza illegale su territorio nazionale, l’Ufficio Immigrazione della Questura di Ravenna ha avviato una rapida istruttoria al fine di dare corso all’immediata espulsione.