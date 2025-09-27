Ravenna, spaccia ai Giardini Speyer: 20enne arrestato

Nel pomeriggio di ieri, venerdì 26 settembre, la Polizia di Stato di Ravenna ha arrestato un giovane guineano per cessione di sostanza stupefacente. In prossimità dei Giardini Speyer, gli agenti hanno notato uno scambio tra un giovane ed un altro ragazzo lì giunto in bicicletta; dopo un breve pedinamento i poliziotti provvedevano immediatamente a bloccare il presunto spacciatore.

L’intuizione dava esito positivo poiché l’uomo, ventenne cittadino della Guinea con dei precedenti specifici, è risultato in possesso di altra dose di hashish. Il giovane è stato pertanto tratto in arresto e trattenuto presso le camere di sicurezza della Questura in attesa dell’udienza di convalida. Nella mattinata odierna l’udienza di convalida è terminata con la convalida dell’arresto e l’applicazione del divieto di dimora nel Comune di Ravenna.