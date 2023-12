Ravenna, spaccata in un negozio di vino e bevande in via Nicolodi. Il ladro scappa con pochi spicci

Spaccata alla luce del sole questo pomeriggio - poco prima delle 15.30 - in via Nicolodi, dove una rivendita di vino e bevande è stata assaltata da un ladro. L’uomo ha utilizzato un enorme sasso per sfondare il vetro del negozio, in quel momento ancora chiuso per la pausa pranzo. Dopo aver aperto la porta d’ingresso il malvivente ha portato via l’intero registratore di cassa, all’interno del quale c’erano però solo pochi spicci. Molto più gravi i danni causati alla titolare che, pochi minuti dopo, ha dato l’allarme alla polizia. Per la donna un’amara sorpresa a pochi giorni dal Natale. Del caso si sta ora occupando la questura. Non è escluso che qualche passante possa aver assistito alla scena. Viste le modalità del colpo non si dovrebbe trattare certo di un professionista.