Ravenna, sorpreso con la droga dello spaccio: minorenne denunciato a San Pietro in Vincoli

Alcuni giorni fa i Carabinieri della Stazione di San Pietro in Vincoli, hanno denunciato un minorenne della zona, presunto responsabile di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e di porto abusivo di armi.

La denuncia è scaturita dopo che i Carabinieri hanno deciso di fermare e controllare il giovane che, con fare particolarmente sospetto, camminava in una strada del centro del paese. Sottoposto a perquisizione personale, è stato trovato in possesso di 57 grammi di hashish, un bilancino di precisione ed un coltello a serramanico della lunghezza complessiva di 20 centimetri circa. A questo punto per il giovane è scattata una denuncia alla Procura della Repubblica presso il Tribunale dei Minorenni di Bologna.