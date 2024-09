Ravenna. Sorpresi a pescare nel porto, sequestrati 30 chili di granchi blu e ostriche

Nella notte di domenica l’attenzione di una pattuglia del 2° Nucleo Operativo del Gruppo di Ravenna della Guardia di Finanza è stata attirata da due persone che si aggiravano con fare sospetto nell’area terminal crociere di Porto Corsini. I finanzieri intervenuti hanno scoperto che i due, di origine straniera, non erano dei semplici pescatori (attività peraltro in area vietata), ma erano dotati di apposite attrezzature che gli avevano già consentito di “recuperare” 30 chilogrammi di granchi blu e ostriche.

Le successive attività di servizio, perfezionatesi con la preziosa collaborazione del personale del Servizio Veterinario dell’Azienda Unità Sanitaria Locale, hanno quindi consentito di provvedere al sequestro amministrativo del prodotto, anche alla luce dello stato di conservazione dello stesso e dell’assenza di documentazione di rintracciabilità. In tal modo è stata altresì evitata la possibile illecita commercializzazione del prodotto ittico pescato in una zona vietata in pregiudizio di ignari consumatori.

A ciascuno dei due soggetti, provenienti da un’altra Regione, sono state comminate sanzioni amministrative da 2.000 a 12.000 euro.