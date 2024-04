Dall’11 al 14 aprile torna “Bell’Italia” a Ravenna, portando nel cuore del Centro Storico – in Piazza del Popolo – le eccellenze gastronomiche regionali del Belpaese. La manifestazione, come lo scorso anno, è affiancata anche da “Bella Romagna” – nella vicina Piazza Kennedy, dedicato in questo caso alle eccellenze gastronomiche locali, dal cappelletto alla spoja lorda e alle altre tipicità. L’evento sarà accompagnato da una serie di incontri di approfondimento, conversazioni e degustazioni.