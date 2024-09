Ravenna, sicurezza in centro: contributo regionale di oltre 100mila euro al progetto della Polizia locale

Favorire la migliore relazione tra tutti coloro che vivono e frequentano il centro storico – incrementandone il livello di sicurezza percepita - con particolare riferimento alla zona del porticato che si snoda da piazza XX Settembre lungo via Gioacchino Rasponi da un lato e via Zirardini dall’altro, che ospita locali pubblici, attività commerciali e studi professionali ed è molto frequentato.

Il progetto della Polizia locale

È questo l’obiettivo di un progetto candidato con successo dalla Polizia locale all’ottenimento di un contributo da parte della Regione Emilia-Romagna.

Il progetto, del valore complessivo di 140mila euro, al quale la Regione ha assegnato 108mila euro, prevede l’attivazione di una molteplicità di azioni, integrate tra di loro in modo da raggiungere l’obiettivo prefissato, e che saranno portate avanti da diversi soggetti in collaborazione tra loro: si tratta, oltre che della Polizia locale, di servizi tecnici comunali, agenzie o istituti di sicurezza e iscritti nell’albo prefettizio degli addetti ai servizi di controllo, associazioni di volontariato attive nella sicurezza urbana, associazioni di categoria di commercianti e artigiani.

“Street tutor” e non solo

L’intervento contempla infatti il coinvolgimento di figure specializzate con compiti di osservazione per le forze dell’ordine, informazione per l’utenza e mediazione di eventuali conflitti, quali gli “Street Tutor”, figura introdotta dalla legge regionale 24 del 2003. È previsto inoltre il coinvolgimento di associazioni di volontariato cittadine, con esperienza nei compiti di osservazione e nell’avvicinamento e dialogo con residenti o passanti per raccogliere eventuali istanze o segnalazioni da convogliare alle amministrazioni pubbliche competenti e accrescere il senso di sicurezza oltre che ottenere una partecipazione attiva alla corretta fruizione dell’area. Sono poi previsti l’integrazione della rete di videosorveglianza e l’implementazione dell’illuminazione. In aggiunta la collocazione di elementi di arredo quali cestini per rifiuti, cartellonistica informativa, pannelli elettronici caratterizzati da sistemi tattili destinati anche a fornire informazioni generiche, turistiche o spot per eventi cittadini.