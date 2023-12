Ravenna, sicurezza ai giardini Speyer: identificate 87 persone nei controlli di novembre

Proseguono i controlli della Polizia locale nell’area dei giardini Speyer, per contrastare il degrado urbano. L’esito dei controlli, effettuati nel mese di novembre, ha portato all’identificazione di 87 persone. Le violazioni contestate sono state 38, 7 delle quali di natura penale con contestuale trasmissione delle notizie di reato alla Procura della Repubblica per illeciti che spaziano dall’inottemperanza alla normativa sull’immigrazione (permanenza illegale sul territorio, mancata ottemperanza all’ordine di esibire il documento di identità) al mancato rispetto del foglio di via e divieto di ritorno nel Comune di Ravenna all’appropriazione indebita (nella fattispecie di un monopattino).

Le verifiche hanno impegnato, complessivamente, 36 pattuglie, che hanno perlustrato, a più riprese, la zona, sin dalle prime ore del mattino fino a quelle serali (in modo stanziale fino alle 22), al fine di contrastare il degrado urbano e prevenire episodi criminosi. I controlli hanno consentito di accertare 31 violazioni di natura amministrativa, la maggior parte delle quali riferite al consumo di bevande alcoliche benché vietato dal Regolamento di Polizia urbana (n. 13); le altre infrazioni contestate hanno riguardato l’ubriachezza molesta, l’indebito stazionamento in area soggetta a particolare tutela, la violazione dell’ordine di allontanamento, l’occupazione di suolo pubblico al di fuori degli spazi individuati nonché atti lesivi della pubblica decenza mentre 3 sono gli assuntori di droga segnalati alla Prefettura. Sono, inoltre, 8 le persone nei confronti della quali è stato emesso ordine di allontanamento.