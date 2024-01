Ravenna, si getta nel vuoto e uccide la figlia: udienza di convalida dell’arresto all’ospedale di Cesena

All'ospedale Bufalini di Cesena è in corso l'udienza di convalida dell'arresto di Giulia Lavatura Truninger, la 41enne ravennate che lunedì mattina si è lanciata nel vuoto dal nono piano del suo appartamento di via Dradi, ponendo tragicamente fine alla vita della figlioletta Wendy di appena 6 anni. L'udienza si svolge alla presenza di Claudio Cagnini, capo della squadra mobile di Ravenna, e del giudice per le indagini preliminari Andrea Galanti. Presente all'interrogatorio anche l'avvocato Massimo Ricci Maccarini, legale di Giulia Lavatura Truninger.