Ravenna, si getta nel vuoto e uccide la figlia: «Ho sospeso i farmaci, me lo ha detto lo psicoanalista»

Da circa un mese Giulia Lavatura Truninger aveva smesso di prendere i farmaci prescritti dal Centro di salute mentale. Lo aveva fatto - dice lei - seguendo il consiglio di uno psicoanalista suggeritole dal consultorio. «Mi disse di buttare tutto nel bidone». Il 14 dicembre, l’ultima seduta, dopo quella di fine novembre al Csm. Poi «ho sospeso la terapia così come mi ha consigliato». Sono alcuni passaggi dell’interrogatorio che la 41enne arrestata per l’omicidio della figlia Wendy, di 6 anni, ha reso martedì davanti al sostituto procuratore Stefano Stargiotti. Risposte che mettono a fuoco molto del disagio manifestato dalla donna che lunedì mattina sulle 7.15 si è buttata con la figlioletta in braccio e il cane legato alla cinta dal nono piano del palazzo di via Dradi 39, dove abitava, sopravvivendo probabilmente grazie alla presenza di una protezione nel cantiere del palazzo, che ha attutito la sua caduta. «Io contavo che morissimo tutti insieme, non avevo considerato che sarei sopravvissuta».

I dettagli nel Corriere Romagna in edicola