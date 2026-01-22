Ravenna si candida a Capitale Italiana del Mare 2026: “La blue economy vale 936 milioni”

Battaglia nazionale ma anche tutta romagnola nella corsa a Capitale italiana del mare 2026. Tra le pretendenti ci sono infatti, Ravenna e, in provincia di Rimini, Riccione e Bellaria-Igea Marina. La città dei mosaici presenta oggi il suo progetto alla stampa e il sindaco Alessandro Barattoni rimarca come sia “fondamentale cogliere questa occasione per creare una maggiore e trasversale connessione tra chi, a diverso titolo, opera in questo settore”. Il bando, indetto dal Dipartimento Politiche del Mare assegnerà un milione di euro al vincitore e si è chiuso martedì 20 gennaio. Entro l’1 febbraio la giuria proporrà il primo classificato al ministero. “Il primo vero elemento tangibile di questa candidatura- prosegue il primo cittadino- è l’aver istituzionalizzato una rete di attori locali che continueranno a lavorare insieme a prescindere dall’esito e con cui continueremo ad investire per il bene del territorio”.

È infatti nato il “Tavolo del mare” con i tanti soggetti che vivono e animano il territorio, dall’Autorità di Sistema portuale alla Camera di commercio Ferrara-Ravenna; dalla Provincia di Ravenna al Parco del Delta del Po; dall’Università di Bologna al Centro sperimentale per la Tutela degli habitat. E altri ancora. A coordinare il lavoro di raccordo e di messa in rete dei materiali è stata Emanuela Medeghini. “Siamo una squadra, capace e proattiva- evidenzia- la messa a sistema di linee strategiche e progettualità in corso, in logica multidisciplinare, ci ha consentito di tracciare uno stato dell’arte utilissimo, che ci restituisce l’immagine di una comunità del mare di Ravenna coesa, innovativa e aperta”.

Nel 2022 la città è stata la sede dello European maritime day, prosegue, e “sarebbe significativo se l’iniziativa Capitale italiana del mare ripartisse dalla dimensione europea, e da Ravenna, per valorizzare il ruolo delle città costiere per la crescita blu sostenibile e per dare conto delle sfide e delle soluzioni innovative che le città marittime e portuali come Ravenna affrontano con soluzioni innovative”. Grazie alla candidatura, le fa eco il capo area Cultura e Turismo del Comune Roberto Cantagalli, “tutti gli attori del sistema portuale e la rete dei soggetti pubblici e privati attraverso i quali si sviluppa la relazione fra la città e il mare, hanno deciso di condividere una visione di futuro”. Definendo obiettivi comuni e delineando un sistema partecipativo di governance destinato a durare nel tempo. “Attraverso la candidatura non vogliamo dimostrare di essere i migliori, ma vogliamo rafforzare le condizioni per continuare a migliorarci”. Ravenna, riprende il sindaco, è “proiettata al futuro anche grazie a un porto di rilievo internazionale e ha di fronte a sé diverse sfide”, a partire dalla rigenerazione urbana in Darsena. Un altro tema prioritario è la conciliazione tra la qualità della vita dei residenti e dei turisti. Senza dimenticare gli aspetti più legati alla natura, biodiversità e uso sostenibile delle risorse marine. “Iniziative e progettualità alle quali l’eventuale riconoscimento potrebbe portare benefici in termini di ulteriore visibilità”, chiosa Barattoni. Dunque gli obiettivi sono aumentare la conoscenza e la consapevolezza della cultura italiana del mare; potenziare e comunicare il sistema infrastrutturale e digitale per la blue economy; rafforzare la coesione interna del Sistema Mare; promuovere Ravenna quale eccellenza del mare Made in Italy.