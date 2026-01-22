Ravenna si candida a Capitale Italiana del Mare 2026: “La blue economy vale 936 milioni”

Battaglia nazionale ma anche tutta romagnola nella corsa a Capitale italiana del mare 2026. Tra le pretendenti ci sono infatti, Ravenna e, in provincia di Rimini, Riccione e Bellaria-Igea Marina. La città dei mosaici presenta oggi il suo progetto alla stampa e il sindaco Alessandro Barattoni rimarca come sia “fondamentale cogliere questa occasione per creare una maggiore e trasversale connessione tra chi, a diverso titolo, opera in questo settore”. Il bando, indetto dal Dipartimento Politiche del Mare assegnerà un milione di euro al vincitore e si è chiuso martedì 20 gennaio. Entro l’1 febbraio la giuria proporrà il primo classificato al ministero. “Il primo vero elemento tangibile di questa candidatura- prosegue il primo cittadino- è l’aver istituzionalizzato una rete di attori locali che continueranno a lavorare insieme a prescindere dall’esito e con cui continueremo ad investire per il bene del territorio”.

È infatti nato il “Tavolo del mare” con i tanti soggetti che vivono e animano il territorio, dall’Autorità di Sistema portuale alla Camera di commercio Ferrara-Ravenna; dalla Provincia di Ravenna al Parco del Delta del Po; dall’Università di Bologna al Centro sperimentale per la Tutela degli habitat. E altri ancora. A coordinare il lavoro di raccordo e di messa in rete dei materiali è stata Emanuela Medeghini. “Siamo una squadra, capace e proattiva- evidenzia- la messa a sistema di linee strategiche e progettualità in corso, in logica multidisciplinare, ci ha consentito di tracciare uno stato dell’arte utilissimo, che ci restituisce l’immagine di una comunità del mare di Ravenna coesa, innovativa e aperta”.

Nel 2022 la città è stata la sede dello European maritime day, prosegue, e “sarebbe significativo se l’iniziativa Capitale italiana del mare ripartisse dalla dimensione europea, e da Ravenna, per valorizzare il ruolo delle città costiere per la crescita blu sostenibile e per dare conto delle sfide e delle soluzioni innovative che le città marittime e portuali come Ravenna affrontano con soluzioni innovative”. Grazie alla candidatura, le fa eco il capo area Cultura e Turismo del Comune Roberto Cantagalli, “tutti gli attori del sistema portuale e la rete dei soggetti pubblici e privati attraverso i quali si sviluppa la relazione fra la città e il mare, hanno deciso di condividere una visione di futuro”. Definendo obiettivi comuni e delineando un sistema partecipativo di governance destinato a durare nel tempo. “Attraverso la candidatura non vogliamo dimostrare di essere i migliori, ma vogliamo rafforzare le condizioni per continuare a migliorarci”. Ravenna, riprende il sindaco, è “proiettata al futuro anche grazie a un porto di rilievo internazionale e ha di fronte a sé diverse sfide”, a partire dalla rigenerazione urbana in Darsena. Un altro tema prioritario è la conciliazione tra la qualità della vita dei residenti e dei turisti. Senza dimenticare gli aspetti più legati alla natura, biodiversità e uso sostenibile delle risorse marine. “Iniziative e progettualità alle quali l’eventuale riconoscimento potrebbe portare benefici in termini di ulteriore visibilità”, chiosa Barattoni. Dunque gli obiettivi sono aumentare la conoscenza e la consapevolezza della cultura italiana del mare; potenziare e comunicare il sistema infrastrutturale e digitale per la blue economy; rafforzare la coesione interna del Sistema Mare; promuovere Ravenna quale eccellenza del mare Made in Italy.

Il valore della blue economy

Un gioco di squadra che comprende anche la Camera di Commercio. “Il mare, da sempre, è per Ravenna non solo un confine naturale - ha detto il presidente della Camera di commercio di Ferrara-Ravenna Giorgio Guberti - ma una risorsa inesauribile di opportunità, una via per il commercio, una fonte di sostentamento e un palcoscenico per la cultura. Per questo la candidatura di Ravenna a capitale italiana del Mare è una grande opportunità che non si poteva non cogliere. L’economia del mare non coinvolge solo settori tradizionali come la cantieristica, la pesca o il turismo costiero, pur fondamentali per la nostra economia, ma sempre più spazio assumono le energie rinnovabili marine, la biotecnologia, la logistica portuale avanzata, la ricerca scientifica per la salvaguardia degli ecosistemi marini fino alle applicazioni dell’Intelligenza Artificiale. La blue economy a Ravenna vale 936,4 milioni di euro, conta 15.944 occupati e 2.549 imprese, non è più quindi solo una componente settoriale, ma una realtà che evolve rapidamente e che chiede strumenti capaci di connettere dati, territori, imprese e istituzioni. Connessioni, collegamenti, infrastrutture sono aspetti strettamente legati allo sviluppo dell’economia del mare, elementi fondamentali di competitività e indicatori essenziali di crescita economica e di qualità della vita, sui quali dobbiamo agire uniti con forza e convinzione per recuperare terreno, cogliendo ora anche la grande opportunità della Zona Logistica Semplificata e delle importanti progettualità che stanno arrivando a compimento in relazione allo sviluppo del porto di Ravenna. Come Camera di Commercio di Ferrara Ravenna abbiamo convintamente dato il pieno supporto alla candidatura del progetto “Ravenna 2026 capitale italiana del mare”, riconoscendo il valore strategico della proposta per la valorizzazione e fruizione della cultura italiana del mare. Confermo la volontà e l’interesse a collaborare con il Comune di Ravenna in qualità di ente promotore del progetto e la totale disponibilità a far parte della cabina di regia per l’attuazione del programma in caso di esito positivo della selezione”.

