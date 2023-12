Ravenna, scuola Pasi: approvati i lavori

Approvato dalla giunta il progetto di manutenzione straordinaria della pavimentazione e dei bagni a servizio delle sezioni della scuola per l’infanzia Mario Pasi. L’intervento, dal valore di 300 mila euro, consiste nel miglioramento delle condizioni igienico-sanitarie, di sicurezza e di fruibilità degli spazi attraverso la manutenzione straordinaria e la riqualificazione completa dei bagni a servizio delle sezioni; la sostituzione della pavimentazione con gres in tutti i locali; e infine l’adeguamento antincendio attraverso la riqualificazione del filtro a prova di fumo antistante la zona servizi. “Questi interventi di manutenzione straordinaria – dichiarano l’assessora ai Lavori pubblici Federica Del Conte e quella all’Infanzia Livia Molducci – si vanno ad aggiungere a quelli che vengono già svolti regolarmente, per un costante miglioramento degli edifici scolastici del nostro territorio e il conseguente benessere dei nostri alunni”. Tutte le attività verranno svolte nel periodo estivo per non interferire con le attività scolastiche. Si prevede che l’avvio dei lavori avvenga verso fine giugno per terminare a inizio settembre.