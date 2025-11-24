Ravenna, scuola media Montanari: inaugurate sei nuove aule

Taglio del nastro questa mattina a Ravenna per le sei nuove aule dell’ala ovest della scuola secondaria di primo grado Montanari di via Aquileia, alla presenza, tra gli altri, del sindaco Alessandro Barattoni, dell’assessore alla Scuola Francesca Impellizzeri e del dirigente scolastico dell’istituto comprensivo Darsena Cesare Cambio.

L’adeguamento sismico è stato finanziato nell’ambito del Pnrr e i lavori sono cominciati nel novembre 2023 per concludersi lo scorso settembre. Più nel dettaglio, per la realizzazione di sei nuove aule e relativi servizi igienici è stata demolita la porzione dell’edificio scolastico non rispondente ai livelli di sicurezza dal punto di vista sismico. Poi ricostruita per una superficie lorda di circa 637 metri quadrati, aumentata del 2%.

L’edificio si sviluppa su un piano ed è ad altissima efficienza energetica. L’investimento complessivo da due milioni di euro vede risorse Pnrr per quasi 1,5. La scuola è oggetto di un ulteriore intervento da 2,5 milioni di euro, di cui due da fondi Pr Fesr e mezzi da fondi comunali, per il miglioramento sismico e l’efficientamento energetico di tutto il complesso scolastico. I lavori, iniziati a marzo, si concluderanno entro l’estate prossima.

Si tratta, sottolinea il sindaco Alessandro Barattoni, della prima parte di un intervento di più larga portata, che andrà a concludersi la prossima estate. “Per l’amministrazione è fondamentale investire sugli istituti scolastici anche in termini strutturali. Riteniamo, infatti, che gli spazi in cui si studia e in cui i ragazzi trascorrono gran parte del proprio tempo debbano essere confortevoli, oltre che sicuri”. La scuola, spiega il dirigente scolastico Cesare Cambio, “non è solo un edificio, ma è il cuore pulsante dell’intero quartiere Darsena, un ponte tra culture diverse che permette quotidianamente di educare al rispetto e all’inclusività, creando una rete di collaborazione con il territorio”. Ristrutturare e rinnovare l’istituto significa quindi “investire sull’istruzione, riconoscendo il valore e la centralità della scuola. Si esprime, pertanto, un sincero ringraziamento all’amministrazione, ai tecnici comunali e tutte le persone che hanno permesso la realizzazione di questo importante progetto, mantenendo viva la collaborazione tra enti e istituzione educante”.