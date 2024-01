Ravenna. Scoppia un petardo, finanziere perde le dita: aperta un’indagine sull’incidente

Che tipo di petardo era, da dove proveniva e le circostanze dell’esplosione che sono costate la perdita di alcune dita di una mano a chi lo stava impugnando poco prima della mezzanotte di Capodanno. Ora la Procura di Ravenna ha avviato un’inchiesta sull’incidente avvenuto la notte del 31 dicembre alle porte di una sala di un circolo a San Marco, affittata per una festa privata. Al momento si tratta di un fascicolo conoscitivo aperto dal sostituto procuratore Angela Scorza, ma non è detto che possano emergere precise responsabilità dagli accertamenti, affidati alla Polizia di Stato. Informazioni preziose potranno essere raccolte sentendo il 46enne, militare della Guardia di Finanza, vittima dell’amputazione. L’uomo attualmente si trova ancora ricoverato nel reparto di ortopedia dell’ospedale di Ravenna.

L’incidente

Secondo quanto finora ricostruito, l’incidente sarebbe avvenuto intorno alle 23.30, a margine di una festa privata. La sala di un circolo di San Marco era stata affittata e il 46enne pare fosse uscito una mezzoretta prima dello scoccare della mezzanotte. Con lui era presente anche un collega che avrebbe assistito alla scena. Lo avrebbe visto impugnare il petardo, sentendo poco dopo l’esplosione.

L’uomo sarebbe andato autonomamente al pronto soccorso. Da qui, considerata la tipologia della ferita, è partita la segnalazione da parte del posto di polizia alla Questura, che ha inviato una Volante. Era ormai mezzanotte e mezzo quando la pattuglia si è recata in ospedale per sentire in prima battuta il finanziere. Un altro sopralluogo è stato fatto nella zona in cui è avvenuto l’incidente, pur senza rintracciare residui o elementi per un possibile sequestro.

Gli accertamenti è plausibile che cerchino ora di risalire alla tipologia di petardo esploso, se fosse fabbricato secondo quanto stabilito per legge, ma anche accertare la sua provenienza e la dinamica della deflagrazione; in altre parole, se il 46enne si fosse accorto di averlo acceso, e come mai sia scoppiato quando ancora lo aveva in mano.