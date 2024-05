Ravenna, scontro tra auto in via Sant’Alberto: un morto e tre feriti

Un morto e tre feriti questo il tragico bilancio di uno scontro frontale avvenuto tra due auto in via Sant’Alberto poco dopo le 17 di questa sera (mercoledì 15 maggio) a circa un chilometro di distanza dall’ingresso sud dell’omonimo paese. Per cause ancora in corso di accertamento un suv si è scontrato frontalmente con una utilitaria. Per uno degli occupanti della utilitaria purtroppo non c’è stato nulla da fare. Ferite le altre tre persone a bordo delle due auto. Sul posto oltre al personale del 118 anche gli agenti della polizia locale.