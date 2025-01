RAVENNA. Scontro fra uno scooter e un’auto oggi alle 13.50 all’incrocio tra via Locatelli e via Savini. Lo scooter è finito contro la fiancata di una Jeep. Sul posto è intervenuta la polizia locale per i rilievi e per gestire la viabilità. Il ragazzo che conduceva lo scooter (classe ‘93) è stato trasportato all’ospedale Bufalini di Cesena in condizioni di media gravità. Due persone delle tre a bordo dell’auto, con ferite lievi, sono invece trasportate all’ospedale di Ravenna.