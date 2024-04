Ravenna, sciopero generale: Cgil e Uil in piazza per la sicurezza sul lavoro - Gallery

In piazza per ribadire il valore e la dignità del lavoro e tenere accesi i riflettori sul tema della sicurezza. Oggi Cgil e Uil hanno proclamato per tutti i settori privati quattro ore di sciopero generale (le ultime di ogni turno) di tutti i settori privati e di 8 ore per il settore edile per giovedì 11 aprile. Nel pomeriggio Ravenna si è svolto un flash mob dalle 15 alle 16,30 in piazza XX Settembre. “Per Cgil e Uil il tema della salute e della sicurezza sul lavoro – spiegano Manuela Trancossi e Carlo Sama, segretari generali rispettivamente di Cgil e Uil della provincia di Ravenna – è sempre stato centrale e protagonista delle rivendicazioni e delle politiche sindacali. Le cronache ci riportano drammi quotidiani in cui rimangono feriti o perdono la vita lavoratrici e lavoratori. Il territorio di Ravenna presenta forti complessità ed è fondamentale mettere in atto tutte le azioni necessarie per contrastare l’emergenza degli infortuni e della salute nei luoghi di lavoro”.