Ravenna, scarcerato l’assassino di via Cura. La coltellata? «Un impulso istantaneo»

La coltellata fatale? «Nella sostanza si è trattato di un impulso istantaneo ed estemporaneo, che pur ha prodotto un evento di estrema gravità», vale a dire la morte del 47enne Christian Battaglia la sera del 20 settembre scorso. Così scrive il giudice per le indagini preliminari Corrado Schiaretti nell’ordinanza con cui ieri ha scarcerato Mario Antonio Iadicicco, il 62enne arrestato per omicidio volontario, disponendo gli arresti domiciliari. L’uomo, difeso dall’avvocato Francesco Furnari, potrà così tornare proprio nell’appartamento in via Cura dove poco meno di due mesi fa si è consumato il delitto. L’abitazione, scrive il giudice, risulta infatti «disponibile in quanto dissequestrata».

I dettagli nel Corriere Romagna in edicola