Ravenna, sbarcata la nave Umanity 1, è la 24esima in due anni e mezzo GALLERY

RAVENNA. La nave Ong Humanity 1, è sbarcata questa mattina a Ravenna accolta da una rappresentanza di attivisti ravennati con cartelli in difesa delle Ong e del loro operato in Mediterraneo. Si tratta della ventiquattresima nave di migranti sbarcata nel porto ravennate in poco più di due anni e mezzo. Nei giorni scorsi il sindaco Alessandro Barattoni aveva definito disumana e incoerente» l’ennesima scelta del Governo Meloni di utilizzare un porto così a nord per lo sbarco. «Si costringono navi di soccorso a giorni di navigazione dal centro del Mediterraneo per arrivare fino a Ravenna. Una scelta che aggrava le sofferenze dei migranti e rende più difficile il lavoro delle Ong».