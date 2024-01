Ravenna, sanzionato e allontanato dal centro: mendicante fa ricorso al sindaco

Due verbali da 100 euro ciascuno, seguiti da un daspo urbano a corredo, con il divieto per 48 ore di mettere piede nei dintorni di piazza del Popolo entro un raggio di 400 metri. Tolleranza zero nei confronti di un ragazzo nigeriano, sanzionato il 28 dicembre in centro. Gli si contesta la violazione del regolamento di polizia urbana, che prevede appunto una sanzione amministrativa.

Una norma ancor più rigida della legge che punisce l’esercizio molesto dell’accattonaggio, contro la quale ora pende il ricorso dello straniero.

