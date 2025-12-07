Ravenna, salvi i pini di Galla Placidia e San Vitale. Ma siti chiusi in caso di allerta meteo

L’Arcidiocesi ha bloccato l’abbattimento dei pini di Galla Placidia e San Vitale ad una condizione: in caso di allerta meteo il sito monumentale sarà chiuso al pubblico.

E’ quanto emerso venerdì mattina dal tavolo tecnico che si è riunito per affrontare l’argomento dei pini domestici presenti nell’area. Erano presenti l’Arcivescovo di Ravenna-Cervia, monsignor Lorenzo Ghizzoni, il prefetto, Raffaele Ricciardi, la soprintendente, Federica Gonzato e alcuni rappresentanti dei Carabinieri Forestali e del Comune di Ravenna.

Secondo quanto scrive la Diocesi, «sono state esaminate varie istanze e documenti e, in un clima di collaborazione e serenità, è stato messo a fuoco il tema della stabilità degli alberi».

Tenendo in considerazione l’unicità del sito Unesco, la presenza quotidiana dei numerosi visitatori e il valore inestimabile del bene storico «si è concordato di procedere con ulteriori confronti e valutazioni. Ma, in attesa di arrivare a una soluzione che contemperi le varie esigenze, l’Arcidiocesi ha deciso che, in caso di allerta meteo, chiuderà il proprio sito al pubblico per proteggere i visitatori ed il proprio personale». Conclude la Curia: «Pur nella consapevolezza che questa azione non risolve il problema della tutela e della salvaguardia del monumento Unesco. L’Arcidiocesi ringrazia tutti i partecipanti al tavolo per il confronto franco e costruttivo».