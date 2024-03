Ravenna, salvati dal pestaggio in discoteca, i vocali al padre: “Grazie, in tanti non ci hanno aiutato”

«Sono sotto casa che sto per entrare. Ti ringraziamo tutti. Ringrazia tuo padre da parte nostra perché non è una cosa da tutti. Sai quanta gente ha tirato dritto? Anche genitori di persone che conoscevamo... Non è una cosa da tutti fermarsi dove ci sono 40 persone che cercano di picchiare dei ragazzi e farli salire in auto sapendo che dopo ti rincorrono. Gran rispetto per tuo padre».

A parlare è uno dei ragazzi che nella notte tra sabato 2 e domenica 3 marzo hanno avuto la peggio in una brutale rissa iniziata all’interno e proseguita all’esterno della Ca’ del Ballo. Con un messaggio vocale ha voluto ringraziare il padre di uno dei presenti, che attendendo in strada l’uscita del figlio dal locale di via Dismano è intervenuto per interrompere il pestaggio in corso. Soccorrendo a bordo del proprio pickup tre giovani, si è ritrovato accerchiato, subendo svariati danni al veicolo, fra fiancate sfregiate, uno specchietto rotto e il finestrino lato passeggero infranto. E’ anche sceso dal mezzo per cercare un confronto, rischiando a sua volta di finire nell’aggressione da parte del branco.

Sull’episodio ora indagano i carabinieri della Compagnia di Cervia - Milano Marittima, giunti sul posto la notte stessa. Stando al racconto del genitore la strada è rimasta bloccata nell’immediatezza dei fatti, intorno alle 2.30 circa. Fra auto ferme e gruppi di ragazzi sparpagliati, qualcuno ha filmato la scena, facendo poi circolare i video nelle chat su whatsapp e sui social. Proprio le immagini realizzate potrebbero essere utili per identificare i partecipanti alla scazzottata.

La denuncia non è stata ancora sporta. Ma è solo questione di giorni, assicura il genitore, che si è rivolto all’avvocato Nicola Casadio. Nel frattempo, ha accettato di riportare sulle colonne del Corriere Romagna (nell’edizione di ieri) la sua testimonianza, scegliendo però l’anonimato per tutelare i propri familiari. Una decisione, riferisce, presa «non per passare da eroe», ma per sensibilizzare anche sull’importanza dei controlli in luoghi frequentati da adolescenti o ragazzi poco più che maggiorenni, dove basta una scintilla per sfiorare il dramma.