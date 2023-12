Ravenna, Rumagna Unite: raccolti 24mila euro al mega concerto

In tre giorni 82mila euro di incassi, che tolte le spese per artisti, infrastrutture, permessi, e stand gastronomici, hanno portato a un totale di 24mila euro da destinare a interventi di ricostruzione in quelle zone del forese colpite dall’alluvione. Eccoli i numeri di Rumagna Unite, il festival di raccolta fondi che si è svolto dal 29 settembre all’1 ottobre scorsi a Campiano. Un successo accompagnato dall’annuncio: nel 2024 la rassegna si rifarà. Un’impresa fare i conti. Tanto quanto organizzare un evento ciclopico in due mesi appena, che ha richiamato nella piccola frazione ravennate oltre 6mila persone. I numeri sono stati resi noti nei giorni scorsi dallo staff del festival durante la seduta del consiglio territoriale di San Pietro in Vincoli, annunciando anche gli interventi già finanziati e quelli in programma.

Palloni, carrelli, armadi, attrezzature tecniche come panche per gli atleti e il tabellone segnapunti. Attrezzature fondamentali per il funzionamento della palestra Martiri del Montone di Roncalceci, messa a dura prova dall’acqua che a maggio ha sommerso la località.

E a Borgo Sisa, frazione a cavallo tra le province di Ravenna e Forlì, i fondi sono serviti a piantare un abete, all’acquisto di un rullo costipatore per il campo sportivo e di altre quattro panchine, posizionate in un’area pubblica.

Una parte restante delle donazioni sarà impiegata per altri progetti sempre legati al territorio delle Ville Unite e Disunite.

Alla presentazione del bilancio di Rumagna Unite, anche l’assessore al Decentramento Gianandrea Baroncini: «E’ importante tenere vivo e nella massima trasparenza l’esito dei percorsi», ha esordito elogiando «la mobilitazione dal basso e la capacità di mettere insieme una rete che ha mandato un messaggio in merito agli eventi alluvionali».

Il successo di questo esperimento dell’ultimo minuto porta ora gli organizzatori a pensare al prossimo anno. L’annuncio è quello di un’edizione 2024, che probabilmente anticiperà il periodo del festival, graziato dal bel tempo nell’edizione di quest’anno. Certo, tolta l’alluvione e altre potenziali catastrofi, non sarà facile replicare numeri e cartellone, concordano fra gli organizzatori Nicola Staloni e Eros Tassinari, rispettivamente presidente e consigliere del consiglio territoriale. «L’idea è di rifarlo e investire nuovamente il ricavato sul territorio, ma sarà necessario l’aiuto di tutti, come quest’anno». Ecco lanciato il nuovo appello a sponsor, comitati cittadini, società sportive e volontari, per riunire la ciurma della solidarietà.