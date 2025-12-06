Ravenna, ruba una bici e prende a calci la proprietaria

I carabinieri della sezione Radiomobile della Compagnia di Ravenna, hanno arrestato un giovane per rapina impropria e resistenza a pubblico ufficiale. Il tutto ha avuto inizio mercoledì mattina quando alcune pattuglie in transito in centro storico hanno notato una giovane donna “aggrappata” a una bicicletta a pedalata assistita con in sella un giovane che la colpiva con dei calci. I militari, raggiunti nell’immediato anche da altre gazzelle in circuito, hanno rincorso a piedi il ragazzo il quale, vistosi bloccato, ha tentato di colpire con pugni i militari. E’ poi emerso che il ragazzo si era impossessato della bicicletta tranciando il lucchetto di sicurezza e tentando la fuga prima di venire sorpreso dalla proprietaria. A questo punto il giovane, già noto alle forze dell’ordine per i propri trascorsi giudiziari, è stato arrestato e trattenuto presso le camere di sicurezza della caserma di viale Pertini fino a giovedì pomeriggio quando è comparso in tribunale. Convalidato l’arresto, nei suoi confronti è stato disposto il carcere.