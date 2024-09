Ravenna, ruba una bici e poi scaglia un mattone contro il proprietario che lo insegue: 38enne arrestato

I carabinieri del Nucleo Operativo Radiomobile della Compagnia di Ravenna, nella tarda serata di ieri hanno arrestato in flagranza per rapina un trentottenne di origine tunisina e senza fissa dimora, già noto alle forze dell’ordine, disoccupato, dopo aver sottratto una bicicletta e lo zaino in via Berlinguer, in pieno centro a Ravenna.

Il ladro, approfittando della bicicletta lasciata temporaneamente incustodita dal proprietario, un cittadino di origini pachistane seduto poco distante sotto i portici, in maniera disinvolta, dopo essersi avvicinato, ha afferrato la bici ed è fuggito portandosi via anche e lo zaino che si trovava sul portapacchi. Il proprietario, subito intervenuto, notata la scena, ha iniziato ad urlare allertando il 112 e telefonando anche ad un suo amico chiedendo il suo aiuto. La vittima ha subito dopo bloccato il manubrio della bicicletta con l’intento di far desistere il malintenzionato ma il ladro si è scagliato contro colpendolo al volto con un pugno con lo scopo di proseguire la fuga a bordo della bicicletta e, come se non bastasse, vista la decisa resistenza opposta dal legittimo proprietario, proferiva minacce di morte. Non pago, dopo aver raccolto un mattone da terra, glielo scagliava contro fortunatamente senza colpirlo grazie alla prontezza di riflessi della vittima. In suo supporto sopraggiungeva poi l’amico, avvisato prima al telefono che, nel tentativo di prendere le difese del proprietario della bicicletta, veniva fatto oggetto di violenze e minacce da parte del forsennato che riusciva a sfondare anche il parabrezza della sua auto laddove entrambi si erano rifugiati per sottrarsi alla feroce violenza del ladro. I militari del Nucleo Radiomobile, giunti subito dopo sul posto, adottando le adeguate tecniche operative d’intervento, riuscivano a bloccare il rapinatore e a recuperare la refurtiva che veniva restituita al legittimo proprietario.

Dopo approfonditi accertamenti per ricostruire la dinamica di quanto avvenuto, il 38enne è stato tratto in arresto per il reato di rapina e condotto questa mattina presso la casa circondariale di Ravenna.