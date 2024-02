Ravenna, ruba al supermercato e picchia il titolare: scatta l’arresto a san Pietro in Vincoli

I Carabinieri di San Pietro in Vincoli hanno arrestato un uomo che si era reso responsabile di una rapina impropria in danno del titolare di un supermercato della zona. L’autore, dopo essersi impossessato di alcuni prodotti in vendita nell’esercizio, vistosi scoperto dal titolare, allo scopo di guadagnare la fuga non esitava dal colpirlo al volto. Raccolta la denuncia, i militari procedevano alle formalità di rito, al termine delle quali, su disposizione del P.M. veniva condotto presso la sua abitazione in regime di arresti domiciliari. Nella mattinata odierna, condotto in Tribunale, il Giudice dopo aver convalidato l’arresto, ne ha disposto l’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria.

I Carabinieri di Ravenna hanno arrestato un pregiudicato del posto, già agli arresti domiciliari per furto, in esecuzione di ordinanza di aggravamento della citata misura cautelare, emessa dal Tribunale di Sorveglianza di Bologna. Il provvedimento è conseguente a varie segnalazioni inoltrate all’Autorità Giudiziaria da parte degli stessi Carabinieri, i quali hanno accertato che l’uomo, nonostante fosse agli arresti domiciliari e gli fosse vietato, continuava a frequentare pregiudicati. Al termine delle formalità di rito, è stato riaccompagnato in carcere.