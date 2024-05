Ravenna, rissa in strada di notte, cade e batte la testa, ricoverato al Bufalini di Cesena

Rissa fuori dal Bar Romea nella notte tra mercoledì e giovedì. Ad avere la peggio un ragazzo, portato all’ospedale “Bufalini” di Cesena con un codice di massima gravità alla luce del trauma cranico riportato battendo la testa a terra. Sul posto i carabinieri e il 118.

Stando a quanto finora trapelato sarebbero sei le persone coinvolte nel parapiglia che è scoppiato circa un quarto d’ora passata la mezzanotte. Erano tutti avventori del bar di via Romea Sud, che proprio in quel momento era in chiusura. Proprio per questo stavano uscendo, mentre all’interno i baristi erano impegnati a pulire il locale prima di andare a casa.

Fino a quel momento le sei persone coinvolte nella scazzottata erano state a bere, e forse proprio i fumi dell’alcol devono avere influito su quanto accaduto verso l’uscita

A innescare la miccia pare sia stata una risata, indirizzata da parte di padre e due figli italiani verso un altro trio di clienti, di origine magrebina. I primi spintoni sono partiti una volta raggiunto l’esterno del locale. Non risulta siano state utilizzate altre armi o oggetti. Una delle spinte, tuttavia, ha fatto volare a terra il maggiore dei due fratelli, che nel cadere avrebbe battuto la testa.

In quel momento non c’erano più clienti. Al bar, rendendosi conto della situazione, hanno chiamato i soccorritori, e una volta arrivata l’ambulanza è scattata anche la richiesta di intervento da parte dei carabinieri.

Il ferito è stato portato al Trauma Center del Bufalini di Cesena, dove è stato ricoverato alla luce del trauma cranico. Gli accertamenti, anche sentendo i presenti al momento della lite, potrebbero portare ora alle prime denunce.