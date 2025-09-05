Ravenna, ripetute aggressioni alla madre: 30enne in carcere

Ieri la Polizia di Stato di Ravenna ha eseguito una misura cautelare in carcere nei confronti di un 30enne italiano, emessa in sostituzione della misura dell’allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento alla parte offesa.

L’uomo, già gravato da precedenti penali per reati in materia di stupefacenti, è indiziato di aver posto essere nel corso degli anni numerose aggressioni fisiche e verbali nei confronti della madre, spesso determinate dallo stato di costante alterazione psicofisica dovuto all’abituale assunzione di sostanze stupefacenti, determinando nei confronti della stessa un costante timore per la propria incolumità. Alla luce delle ripetute violazioni e della particolare pericolosità, il Giudice delle Indagini Preliminari ha aggravato la misura già in essere ed ha disposto la misura cautelare della custodia in carcere.