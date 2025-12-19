Ravenna, rimpatriati tre stranieri irregolari

L’Ufficio Immigrazione della Questura di Ravenna ha concluso con successo le procedure per il rimpatrio coatto di tre stranieri irregolari sul Territorio Nazionale. In particolare, giovedì 11 dicembre è stato accompagnato alla frontiera aerea di Bologna con scorta internazionale e con destinazione Chinisau un cittadino moldavo con precedenti penali e di polizia per lesioni personali aggravate, truffa, furto, minaccia, maltrattamenti in famiglia, atti persecutori, violazione degli obblighi di assistenza familiare, maltrattamento di animali e violazione di domicilio.

Mercoledì 16 dicembre veniva accompagnato alla frontiera marittima di Ancona con destinazione Durazzo un albanese destinatario di un provvedimento di rigetto della domanda di protezione internazionale per manifesta infondatezza. Il motivo? Annoverava precedenti penali e di polizia per atti persecutori e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Il terzo provvedimento di allontanamento dal Territorio Nazionale veniva eseguito ieri, giovedì 18 dicembre, nei confronti di un secondo albanese arrestato durante la notte precedente dai militari della stazione Carabinieri di Lido Adriano per i reati di resistenza a Pubblico Ufficiale e reingresso illegale nel territorio dello Stato. Lo straniero annoverava ulteriori precedenti per i reati di produzione e traffico illecito di sostanze stupefacenti, favoreggiamento, truffa ed induzione o costrizione al matrimonio. L’uomo è stato messo a disposizione di Questo Ufficio Immigrazione a seguito di udienza di convalida dell’arresto. Lo stesso, al termine delle formalità di rito, veniva nuovamente espulso dal Territorio Nazionale e accompagnato alla frontiera aerea di Bologna con destinazione Tirana.