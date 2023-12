Ravenna, rifiuti abbandonati accanto ai bidoni. L’indifferenziata in centro storico parte male

Il nuovo sistema di raccolta differenziata in centro storico, introdotto recentemente, sta portando anche a qualche spiacevole episodio, conseguente a comportamenti decisamente poco corretti di alcuni fruitori.

Sempre più spesso in determinate zone, nel cuore della città, si vedono sacchetti di immondizia abbandonati di fianco ai raccoglitori di Hera.

Le nuove campane studiate per un apporto sistematico, con una tessera personale, e suddiviso per tipologia di prodotto (ad esempio plastica o cartone) sono troppo spesso scambiate per zone franche dove abbandonare rifiuti a piacimento. Il danno è evidente anche da un punto di vista di immagine per la città d’arte e turistica. Le foto mostrano scenari poco decorosi che, se si diffondessero ulteriormente, potrebbero portare a una situazione davvero poco piacevole.

«Non credo che ci sia un allarme degrado in centro storico, ma certo potremmo aspettarci comportamenti più civili da parte di alcuni nostri concittadini - commenta Mauro Mambelli, presidente di Ascom Confcommercio e titolare del ristorante La Gardela -. Il nuovo sistema è in fase di rodaggio e sicuramente sono possibili miglioramenti, ma di fronte all’inciviltà di chi lascia l’immondizia in giro c’è poco da fare. Il nuovo sistema di raccolta rappresenta un passaggio significativo da cui credo sia difficile tornare indietro. La strada è tracciata. Personalmente abbiamo qualche difficoltà a gestire l’umido, che un ristorante naturalmente produce in maggiori quantità, e la raccolta dei cartoni a volte può portare ad accumulare diverso materiale che poi con il vento e la pioggia rischia di disperdersi. In Hera comunque vedo un interlocutore attento e disposto anche a prendere in esame alcuni accorgimenti. Una modifica da suggerire - conclude - sarebbe quella sugli orari in cui si interviene per la raccolta dei prodotti. A volte avviene che i veicoli facciano il giro in pieno giorno quando il centro storico è in piena attività; forse sarebbe meglio se la raccolta con i mezzi si facesse nelle ore notturne o all’alba, quando le attività del centro storico sono chiuse».