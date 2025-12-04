Ravenna, ricostruzione del ponte di via Trieste: senso unico alternato da martedì 9 dicembre

Martedì 9 dicembre a Ravenna partiranno i lavori propedeutici alla realizzazione del nuovo ponte di via Trieste sullo scolo Lama, con particolare riferimento allo spostamento dei sottoservizi attualmente presenti sul ponte esistente. Il primo intervento riguarderà lo spostamento della condotta fognaria in pressione gestita da Hera. Per consentire l’esecuzione dei lavori in condizioni di sicurezza, sarà istituito un senso unico alternato regolato da semaforo, per circa dieci giorni.

L’Amministrazione e l’impresa esecutrice si adopereranno per limitare al massimo i disagi alla circolazione, prevedendo, qualora necessario, il supporto di movieri nelle fasce orarie di maggior traffico. A seguire, dopo le festività, saranno realizzati ulteriori interventi finalizzati allo spostamento dei cavidotti di Fibercop, Lepida, Open Fiber ed Enel, le cui tempistiche saranno meglio precisate non appena possibile.

Una volta completate tutte le attività di ricollocazione dei sottoservizi, si procederà alla chiusura totale della strada per consentire la demolizione e la ricostruzione del ponte, per le quali si prevede un tempo di sei mesi.