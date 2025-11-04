Ravenna, Rete donne della Cgil: “Parole inaccettabili, Carnicella si dimetta”

La Rete donne della Cgil in una nota “condanna le parole del consigliere territoriale Nicola Carnicella” e aderisce al flash mob contro l’odio e la misoginia in programma venerdì 7 novembre alle 17,30 in piazza del Popolo a Ravenna.

“Chiediamo le scuse e le dimissioni del consigliere e vicepresidente territoriale di Piangipane – commenta Sara Errani, della segreteria della Cgil e in rappresentanza de La rete delle donne della Cgil -. Le parole proferite da Carnicella sono inaccettabili e riportano indietro gli orologi di diversi decenni. Il consigliere si è reso protagonista di un vero e proprio oltraggio nei confronti delle donne e delle vittime di violenza, al tempo stesso ha voluto attaccare le iniziative che ogni anno vengono organizzate sul territorio il 25 novembre, in occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne. Ci aspettiamo una presa di posizione forte da parte di tutte le forze politiche, e in particolare da quelle per le quali Carnicella è stato eletto. È necessaria una ferma condanna di quanto espresso dal consigliere. Da parte nostra organizzeremo ancora con maggiore determinazione e convinzione gli eventi in programma in occasione del 25 novembre. L’episodio in questione rimarca quanto lavoro ci sia ancora da fare per sconfiggere la misoginia e per affermare il rispetto per le donne nella nostra società”.