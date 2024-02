Ravenna, rapina un forno armato di coltello e scappa

Rapina a un forno questa mattina in via di Roma. Nel mirino di un malvivente solitario, entrato in azione poco prima delle 7, è finito il negozio “Tuttoforno” che si trova al civico 250 della via , all’angolo con via Anastagi. L’uomo, stando a una prima ricostruzione, avrebbe agito dentro il locale da solo, facendo irruzione e mostrando minacciosamente un coltello da cucina. Indossava abiti scuri e aveva il volto coperto, dopo essersi fatto consegnare i soldi in cassa è poi scappato facendo perdere al momento le proprie tracce. Non si esclude che poco distante ci fosse un palo ad attenderlo, anche se considerate le modalità e l’obiettivo scelto potrebbe trattarsi non di professionisti. Sul posto è intervenuta la polizia per raccogliere la denuncia, subito dopo sono scattate le ricerche del fuggiasco da parte delle volanti della questura.